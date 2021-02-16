За прошедшие сутки в Киеве коронавирусм заразились 308 киевлян, выздоровевших – в три раза больше

За прошедшие сутки в украинской столице подтвердили 308 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли, выздоровели – 938, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Плюс 308 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в целом уже 132 468)", - отметил киевский мэр.

Он уточнил, что за прошедшие сутки вирус обнаружили у 175 женщин в возрасте от 20 до 85 лет и 4 девочек от 8 до 17 лет. Также заболел 121 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет и 8 мальчиков от 6 до 16 лет.

За сутки в киевские больницы госпитализировали 47 пациентов.

Общее число умерших от COVID-19 жителей столицы достигло 2 532 человек, еще 88 377 успешно справились с болезнью.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (91), Деснянском (61) и Днепровском (39)", - резюмировал Кличко.