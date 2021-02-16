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11:32 16.02.2021

Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

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Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины" в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

"Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство", - сказал он журналистам в рамках форума "Украина30" во вторник.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

"Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки "Нафтогаза"... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили что "Нафтогаз" не выполняет национальную задачу по увеличению добычи собственного газа - вместо увеличения добычи он уменьшает… У "Нафтогаза" есть наблюдательный совет, который должен был за этим следить. К сожалению, он не эффективно за этим наблюдал, поэтому также должны быть приняты соответствующие решения", - добавил Витренко.

Теги: #нафтогаз #витренко #кадры
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