События

11:28 16.02.2021

Стефанишина заявила о недопустимости сексистских высказываний; Арестович принес извинения "женским общежитиям"

1 мин читать
Стефанишина заявила о недопустимости сексистских высказываний; Арестович принес извинения "женским общежитиям"

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает недопустимыми сексистские высказывания спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)Алексея Арестовича.

"Неприятным элементом дискуссии стал сексистский выпад в адрес "женщин, проживающих в общежитиях" направленный Ирине Геращенко. Алексей Арестович должен извиниться за такой упрек, озвученный в выступлении в прямом эфире. Рассчитываю, что так и произойдет. Сексистские высказывания не должны иметь место, какими бы горячими ни были дискуссии", - написала Стефанишина в социальной сети Facebook.

В свою очередь, Арестович написал в социальных сетях: "Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с "ЕС".

Ранее, в понедельник вечером в сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко покинула студию во время прямого эфира программы "Свобода слова" телеканала ICTV из-за сексистских высказываний Арестовича.

"Я уже не раз говорил, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Вы внешность президента обсуждаете… не так бронежилет сидит, не так каска - вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного такого в том, что вы делаете", – заявил Арестович в эфире телеканала.

 

Теги: #стефанишина #сексизм #арестович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:44 15.02.2021
Арестович: Не следует осуждать Кравчука за выступление на российским телеканале, он пытался донести российской аудитории украинскую точку зрения

Арестович: Не следует осуждать Кравчука за выступление на российским телеканале, он пытался донести российской аудитории украинскую точку зрения

11:21 09.02.2021
Принятие законопроекта о локализации ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации - Стефанишина

Принятие законопроекта о локализации ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации - Стефанишина

11:18 29.01.2021
Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

15:58 19.01.2021
Нардепы предлагают ввести в Украине ответственность за проявление сексизма в обществе

Нардепы предлагают ввести в Украине ответственность за проявление сексизма в обществе

01:23 30.12.2020
Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

15:34 14.12.2020
"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

21:09 11.12.2020
Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

12:12 11.12.2020
План совместных шагов предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза

План совместных шагов предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза

11:14 11.12.2020
РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников – Арестович

РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников – Арестович

15:24 04.12.2020
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресечена деятельность группы, "обложившей данью" местных предпринимателей Харьковской области - полиция

В Украине будут отслеживать экологические нарушения с помощью спутниковых снимков

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусм заразились 308 киевлян, выздоровевших – в три раза больше

В Украине появился онлайн-справочник национальных фильмов

В День святого Валентина в Украине поженились 426 пар – Минюст

Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Венедиктова просит Раду поддержать законопроект об урегулировании процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА