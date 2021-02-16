Стефанишина заявила о недопустимости сексистских высказываний; Арестович принес извинения "женским общежитиям"

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает недопустимыми сексистские высказывания спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)Алексея Арестовича.

"Неприятным элементом дискуссии стал сексистский выпад в адрес "женщин, проживающих в общежитиях" направленный Ирине Геращенко. Алексей Арестович должен извиниться за такой упрек, озвученный в выступлении в прямом эфире. Рассчитываю, что так и произойдет. Сексистские высказывания не должны иметь место, какими бы горячими ни были дискуссии", - написала Стефанишина в социальной сети Facebook.

В свою очередь, Арестович написал в социальных сетях: "Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с "ЕС".

Ранее, в понедельник вечером в сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко покинула студию во время прямого эфира программы "Свобода слова" телеканала ICTV из-за сексистских высказываний Арестовича.

"Я уже не раз говорил, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Вы внешность президента обсуждаете… не так бронежилет сидит, не так каска - вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного такого в том, что вы делаете", – заявил Арестович в эфире телеканала.