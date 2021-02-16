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11:06 16.02.2021

Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

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Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области уроженца Луганской области, который в течение нескольких лет командовал разведывательно-диверсионной группой российских наемников на Донбассе.

"По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы", - сообщает пресс-служба СБУ во вторник.

Отмечается, что мужчину задержали по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию, где он выполнял разведывательные задачи, изучая украинские военные объекты.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #боевики #сбу #ордло #задержание
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