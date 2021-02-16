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10:52 16.02.2021

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

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Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Украинские туристы, задержавшиеся на острове Занзибар из-за поломки самолета, уже прилетели в Киев, сообщается на сайте авиакомпании SkyUp.

"После дозаправки и предоставления горячего питания пассажирам в Анталии самолет прибыл в "Борисполь" в 9:47 16 февраля. Этим рейсом доставлен и весь багаж туристов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на SkyUp, рейс PQ 6972 Занзибар - Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут, учесть правила относительно рабочего времени экипажей, а также получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы пересекаются.

В авиакомпании заявляли, что с 13 по 15 февраля ее представители вели переговоры с авиационными органами страны, чтобы получить разрешение на пролет в их воздушном пространстве. К переговорам также присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, из-за указанного инцидента на Занзибаре застряли около 180 украинских туристов.

Теги: #занзибар #skyup #туристы
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