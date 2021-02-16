Ограничения движения из-за снега действуют на дорогах в 4 областях – "Укравтодор"

Из-за погодных условий по-прежнему ограничено движение для определенных видов транспорта в Ивано-Франковской, Волынской, Одесской и Ривненской областях.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook во вторник утром, в Ивано-Франковской области, в частности, ограничено движение для грузовиков на Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (км 117+800 – 177+890) на участке Коломыя - с. Устечко.

В Волынской области запрещено движение грузовых авто на дорогах: Т-18-02 /М-07/ – Маюничи - Великая Осница - Красноволье - Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/ на участке пгт. Торчин - с. Шклинь; Т-03-05 /Т-03-02/ – Шацк - Волица - Припять - Любохини - /Т-03-08/, на участке с. Павловка - пгт. Локачи; Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка – Дубно.

В Одесской области распоряжением городского главы г. Одесса №56 от 09:00 12 февраля рекомендовано запретить въезд в Одессу грузового и крупногабаритного транспорта на время неблагоприятных погодных условий.

В Ривненской области временно ограничено движение всех транспортных средств на дорогах: Т-18-06 Ривне - Млинов - Буск - Перемишляны, Т-18-15 Дубно - Млинов, Т-18-17 Бережница - Степань - Деражное - Клевань - /М-06/, Т-18-24 Дерманка - Корец - /М-06/.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве регионов страны заснеженное, в Днепропетровской области местами гололед, в Херсонской - накаты. На перевальных участках дорог без осадков, лишь небольшой снег на Яблуницком и Вышковском перевалах. Покрытие дорог преимущественно мокрое", - говорится в сообщении.

По данным агентства, для обеспечения проезда дорогами госзначения работают 987 ед. техники и 1244 дорожника.

Согласно информации Укргидрометцентра, в ближайшие сутки арктический воздух и поле повышенного давления будут определять холодную погоду в стране. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.