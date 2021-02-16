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10:18 16.02.2021

Дело НАБУ о закупке вакцин негативно повлияет на сотрудничество с производителями – Степанов

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Дело НАБУ о закупке вакцин негативно повлияет на сотрудничество с производителями – Степанов

Дело о закупке вакцин против COVID-19, которое открыло Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), негативно повлияет на переговоры с производителями, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"К чему приводят эти нападки – последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Министр добавил, что такие действия – это попытка срыва вакцинальной кампании в Украине.

"Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция – не допустит на рынок Украину российскую вакцины",- отметил Степанов.

Министр считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства.

В то же время он подчеркну, что предоставит в НАБУ все необходимые документы на протяжении суток.

"На предыдущей неделе все слышали об открытии дела НАБУ о закупке вакцин. Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от COVID-19. Я сразу же дал поручения о подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определено три дня, но я думаю, что на протяжении суток все эти документы будут переданы в НАБУ",- сказал он.

Теги: #набу #степанов #минздрав #коронавирус
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