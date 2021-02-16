Застрявшие в Занзибаре украинские туристы вылетели в Киев – спикер МИД Украины

Украинские туристы, задержавшиеся на острове Занзибар из-за поломки самолета, в ночь на вторник вылетели в Киев, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Обновлено: самолет с украинскими туристами на борту вылетел с о.Занзибар в Киев в ночь на 16 февраля", - написал Николенко на своей странице в Twitter во вторник.

Как сообщалось со ссылкой на Министерство иностранных дел, около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре.