События

09:12 16.02.2021

Рекордно низкие температуры и снег оставили без электроэнергии южные штаты США

1 мин читать
Рекордно низкие температуры и снег оставили без электроэнергии южные штаты США

Миллионы жителей южных штатов США из-за необычайно холодной погоды остались без электричества, больше всего пострадал Техас.

Согласно сайту poweroutage.us, отслеживающему перебои в подаче электроэнергии в стране, на данный момент без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе - свыше 3,6 млн.

Как сообщает Associated Press, погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды.

По данным FlightAware, по всей стране задержано более 3 тыс. авиарейсов. Причем более половины из них - в Техасе. В Хьюстоне официальные лица заявили, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Буша будут закрыты минимум до вторника.

В 24 американских городах в понедельник температура опустилась до рекордно низких показателей, сообщила Национальная метеорологическая служба США. Предупреждения о зимней погоде в понедельник получили более 150 млн американцев в 26 штатах.

В воскресенье вечером президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе из-за зимнего шторма, начавшегося 11 февраля.

Теги: #сша #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 16.02.2021
Ограничения движения из-за снега действуют на дорогах в 4 областях – "Укравтодор"

Ограничения движения из-за снега действуют на дорогах в 4 областях – "Укравтодор"

08:58 16.02.2021
Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

08:14 16.02.2021
Две трети американцев высказались в пользу создания третьей крупной политической силы в стране - опрос

Две трети американцев высказались в пользу создания третьей крупной политической силы в стране - опрос

07:56 16.02.2021
SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink, довела группировку до 1 тыс. 143 аппаратов

SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink, довела группировку до 1 тыс. 143 аппаратов

06:02 16.02.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

01:15 16.02.2021
Спикер палаты представителей США объявила о создании комиссии по расследованию событий 6 января

Спикер палаты представителей США объявила о создании комиссии по расследованию событий 6 января

18:56 15.02.2021
В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19

В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19

12:44 15.02.2021
В Украине морозы крепчают, во вторник на севере Левобережья ночью до -26°

В Украине морозы крепчают, во вторник на севере Левобережья ночью до -26°

06:50 15.02.2021
Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

13:20 14.02.2021
В начале недели в Украине обильных снегопадов не ожидается, во вторник сильно похолодает

В начале недели в Украине обильных снегопадов не ожидается, во вторник сильно похолодает

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям за сутки

Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Венедиктова просит Раду поддержать законопроект об урегулировании процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана"

Дело НАБУ о закупке вакцин негативно повлияет на сотрудничество с производителями – Степанов

Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы вылетели в Киев – спикер МИД Украины

Суд арестовал двух граждан Украины завербованных ФСБ России с правом внесения залога

За сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств

Число заражений COVID-19 в мире превысило 109 млн, число жертв - 2,4 млн

В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА