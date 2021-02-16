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08:48 16.02.2021

Суд арестовал двух граждан Украины завербованных ФСБ России с правом внесения залога

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Суд арестовал двух граждан Украины завербованных ФСБ России с правом внесения залога

В Донецкой области взяты под стражу два гражданина Украины, завербованные ФСБ России, установлена сумма залога, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

"По ходатайству Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в госизмене с альтернативой внесения залога в сумме 181 600 грн каждому (ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины)", – говорится в пресс-релизе прокуратуры, обнародованной во вторник утром.

Как сообщалось, 12 февраля контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ России для сбора секретных сведений по боеготовности и обеспечении Вооруженных сил Украины.

Теги: #агенты #арест #фсб
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