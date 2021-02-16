За сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств

За минувшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 128 транспортных средств, проведена расчистка автодорог протяженностью 122 км, сообщили в ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС за сутки освобождено из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды освобождено 2 тыс. 749 ед., в т.ч. 105 карет СМП, 79 автобусов) и оказана помощь 240 лицам (с начала непогоды 5 тыс. 335 человек). Убрано 23 поваленных дерева", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Кроме того, 15 февраля тяжелой инженерной техникой ГСЧС проведена расчистка автодорог протяженностью 122 км, а именно: Хмельницкая - 71 км, Ивано-Франковска - 22 км, Львовская - 15 км, Волынская - 14 км.

От ГСЧС привлечено около 400 чел. л/с и 100 ед. техники (с начала непогоды более 4,5 тыс. чел. л/с и 1 тыс. 347 ед. техники).