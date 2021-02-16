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08:38 16.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 109 млн, число жертв - 2,4 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 109 млн, число жертв - 2,4 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 109 млн 155 тыс. 627 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 407 тыс. 611, выздоровели более 82 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 692 тыс. 967 инфицированных COVID-19, зафиксировано 486 тыс. 321 летальный исход, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 925 тыс. 710, число скончавшихся - 155 тыс. 813, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 866 тыс. 710 заболевших, из них умерли 239 тыс. 773 человек, вылечились более 8,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 310,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 500 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 124.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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