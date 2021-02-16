События

08:30 16.02.2021

В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

1 мин читать
В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3 143 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 6 189 человек, умерло 150 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 143 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 915 человек; летальных случаев - 150; выздоровело – 6 189 человек", - написал министр на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования Covid-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля - 5 039 - случаев, 10 февраля - 3 409 случаев, 9 февраля - 2 656 случаев, 8 февраля - 2 141 случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 276 618 человек, 24 542 человека - умерли, выздоровели – 1 122 968 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г.Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:38 16.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 109 млн, число жертв - 2,4 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 109 млн, число жертв - 2,4 млн

07:13 16.02.2021
Израиль с 21 февраля смягчит ограничительные меры для вакцинированных от COVID-19

Израиль с 21 февраля смягчит ограничительные меры для вакцинированных от COVID-19

05:11 16.02.2021
В Австрии не рассчитывают на снятие ограничений из-за COVID-19 до апреля

В Австрии не рассчитывают на снятие ограничений из-за COVID-19 до апреля

04:05 16.02.2021
Новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

Новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

21:56 15.02.2021
Во Франции и Италии призывают принимать меры против новых штаммов коронавируса

Во Франции и Италии призывают принимать меры против новых штаммов коронавируса

20:40 15.02.2021
ВОЗ зафиксировал самое низкое количество случаев заражения COVID-19 в странах мира с октября

ВОЗ зафиксировал самое низкое количество случаев заражения COVID-19 в странах мира с октября

19:10 15.02.2021
В Украине начались практическое обучение мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/Biontech и AstraZeneca

В Украине начались практическое обучение мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/Biontech и AstraZeneca

08:18 15.02.2021
В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

06:52 15.02.2021
Коронавирус мог распространяться в Китае еще до того, как об этом было объявлено

Коронавирус мог распространяться в Китае еще до того, как об этом было объявлено

06:48 15.02.2021
На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям за сутки

Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели - Гетманцев

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

ПОСЛЕДНЕЕ

Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

Суд арестовал двух граждан Украины завербованных ФСБ России с правом внесения залога

За сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств

В Карпатах продолжается поиск заблудившегося в районе горы "Гемба" туриста

Две трети американцев высказались в пользу создания третьей крупной политической силы в стране - опрос

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке

SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink, довела группировку до 1 тыс. 143 аппаратов

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям за сутки

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Самолет SkyUp с украинскими туристами уже вылетел из Занзибара

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА