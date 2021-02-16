В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3 143 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 6 189 человек, умерло 150 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 143 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 915 человек; летальных случаев - 150; выздоровело – 6 189 человек", - написал министр на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования Covid-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля - 5 039 - случаев, 10 февраля - 3 409 случаев, 9 февраля - 2 656 случаев, 8 февраля - 2 141 случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 276 618 человек, 24 542 человека - умерли, выздоровели – 1 122 968 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г.Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.