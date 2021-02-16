События

08:19 16.02.2021

В Карпатах продолжается поиск заблудившегося в районе горы "Гемба" туриста

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В Карпатах продолжается поиск заблудившегося в районе горы "Гемба" туриста

Состоянием на утро вторника продолжается поиск заблудившегося в Свалявском районе Закарпатья 13 февраля туриста, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 16 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В ГСЧС отметили, что к поисковым работам в течение суток привлекались 71 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 52 человека и 11 единиц техники, в т.ч. вертолет ЕС-225 "Супер-пума".

Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г.Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).

Теги: #турист #закарпатье #поиск
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