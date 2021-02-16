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08:07 16.02.2021

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке

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Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке

Правоохранители расследуют обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке (Херсонская обл.), назначена судмедэкспертиза, сообщили в полиции Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства на странице в Фейсбук, в понедельник около 9:50 в полицию обратилась председатель ОСББ одного из домов в Новой Каховке. Женщина рассказала, что жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. По информации соседей в квартире горит свет и работает телевизор.

"Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. По предварительному осмотру судмедэксперта следов насильственной смерти у граждан не выявлено", – сказано в сообщении.

По информации правоохранителей назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших

Проводятся следственные действия.

Теги: #херсонская #жертвы #полиция
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