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07:56 16.02.2021

SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink, довела группировку до 1 тыс. 143 аппаратов

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SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink, довела группировку до 1 тыс. 143 аппаратов

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 19-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1 тыс. 143 космических аппаратов Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 05:59 по Киеву (в понедельник в 22:59 по времени Восточного побережья США) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через примерно 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике должна была состояться через 8 минут 24 секунды после старта ракеты. Но камеры не зафиксировали ее снижения на платформу-дрон, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал. По имеющимся данным, ступень упала в океан.

Эта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в шестой раз.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief and Ms. Tree в Атлантике должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #орбита #spacex
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