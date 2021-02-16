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07:50 16.02.2021

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям за сутки

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Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 15 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Всего было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди украинских защитников нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности, недалеко от Славного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел неприцельный огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного - с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Светлодарска, противник осуществил провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы со стороны противника украинские военнослужащие давали адекватный ответ.

"С начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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