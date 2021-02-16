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07:13 16.02.2021

Израиль с 21 февраля смягчит ограничительные меры для вакцинированных от COVID-19

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Израиль с 21 февраля смягчит ограничительные меры для вакцинированных от COVID-19

В Израиле с воскресенья, 21 февраля, заработают торговые центры, отели, спортивные залы, магазины и культурные площадки - в основном для тех, кто вакцинировался от коронавируса, сообщило издание The Jerusalem Post в понедельник со ссылкой на координационный орган по борьбе с коронавирусом.

Согласно плану, отели, спортзалы, культурные площадки и бассейны будут открыты для людей с "зелеными паспортами", которые можно получить после вакцинации или выздоровления от коронавируса. У детей младше 16 лет, которые не могут сделать прививку, будут проверять результаты теста на COVID-19.

Кроме того, школьники с пятого по шестой и с 11 по 12 классы в городах, где эпидемиологическая ситуация не критичная, вернутся в школу.

В то же время в торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и открытых рынках "зеленые паспорта" не будут обязательны. Там будет достаточно соблюдения ограничительных мер, включающих социальную дистанцию.

Синагогам и молитвенным домам придется выбирать, работать ли наполовину своей максимальной вместимости, впуская только людей с "зелеными паспортами", или же придерживаться ограничений в 10 человек внутри и 20 снаружи.

С начала пандемии в Израиле заразились коронавирусом более 727 тыс. человек, более 5,4 тыс. умерли.

Теги: #коронавирус #меры #израиль
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