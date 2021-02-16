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05:11 16.02.2021

В Австрии не рассчитывают на снятие ограничений из-за COVID-19 до апреля

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В Австрии не рассчитывают на снятие ограничений из-за COVID-19 до апреля

Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник заявил, что не ожидает снятия ограничительных мер из-за коронавируса до католической Пасхи.

"На сегодняшний момент мы рассчитываем на снятие ограничений самое ранее в районе Пасхи", - написал Курц в Твиттере.

Он отметил, что правительство 1 марта соберется, чтобы принять решение по этому вопросу. По словам канцлера, ситуация осложняется новыми штаммами коронавируса, пояснил Курц.

В понедельник в Австрии сообщили о 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались от последствий COVID-19.

Католики и протестанты в этом году будут отмечать Пасху 4 апреля.

Теги: #коронавирус #австрия #ограничения
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