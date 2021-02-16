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04:05 16.02.2021

Новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

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Новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

Вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также в таких странах, как Дания, США и Австралия, сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Данная разновидность COVID-19 была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. Как сообщили исследователи, только в Великобритании зарегистрировано 32 случая заболевания.

Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.

По данным ученых, новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117.

Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.

Теги: #великобритания #варианты #коронавирус
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