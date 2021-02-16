Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился установить виновных в трагедии трех военнослужащих на Донбассе в течение десяти дней.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в ночь на вторник, Зеленский распорядился проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения в зоне проведения ООС.

"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. ГБР уже начало расследование", – заявил Зеленский сразу после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту во время встречи с министром обороны Андреем Тараном, Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчак, заместителем руководителя Офиса Главы государства Романом Машовца и Героем Украины, членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко.

"Дополнительно я даю задание руководству ВСУ провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами. К концу месяца - проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важная их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах. Продолжить разминирования еще активнее: не быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил важность гуманитарного разминирования на Донбассе.

"Разминирование детских садов, школ, больниц было в договоренностях лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже в декабре 2019 года. Задача нелегкая и небыстрыя. Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военных и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни", - отметил Зеленский.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил, что на переговорах всех уровней стоит вопрос необходимости проведения гуманитарного разминирования.

Глава государства дал 10 дней на установление виновных в трагедии.

"Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким", - сказал президент.