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Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

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Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

Французское Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) объявило, что обнаружило следы кибератак, за которыми могут стоять связанные с Россией хакеры, сообщили в понедельник парижские СМИ.

"Эта кампания была нацелена, прежде всего, на провайдеров услуг в сфере информационных технологий, в особенности - веб-хостинга", - говорится в заявлении агентства. Специалисты определили, что атаки проводились с 2017 по 2020 год. При этом использовалась уязвимость в программе, разработанной компанией Centreon. Французские эксперты, анализируя манеру проведения атак, пришли к выводу, что примененные методы присущи хакерской группировке Sandworm, которую связывают с Россией.

Французские СМИ отмечают, что атаки, судя по всему, могли быть нацелены на крупные французские компании: EDF, Total (SPB: TOT), работающие в сфере энергетики, а также - на Thales, которая выпускает продукцию для сферы обороны.

Теги: #россия #франция #хакеры
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