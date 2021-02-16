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01:15 16.02.2021

Спикер палаты представителей США объявила о создании комиссии по расследованию событий 6 января

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Спикер палаты представителей США объявила о создании комиссии по расследованию событий 6 января

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что комиссия по расследованию нападения на Капитолий 6 января является "следующим шагом" после завершения процесса импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа в сенате.

"Чтобы защитить нашу безопасность, нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу 9/11", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.

Комиссия будет "расследовать и сообщать о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года на комплекс Капитолия США", а также "о вмешательстве в мирную передачу власти".

Так, согласно заявлению, будут рассмотрены обстоятельства, связанные с готовностью и действиями полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровней на события 6 января.

Запросы на создание комиссии, аналогичной той, что была создана после теракта 11 сентября, поступили в течение нескольких недель после беспорядков в здании Конгресса.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам.

Ранее сторонники объявления импичмента экс-президенту США не смогли набрать достаточного количества голосов в ходе голосования в сенате. Все 50 сенаторов-демократов на голосовании сочли Трампа виновным, с ними согласились 7 коллег-республиканцев, однако их голосов не хватило, чтобы объявить импичмент экс-президенту США, поскольку для этого необходима поддержка минимум двух третей голосующих.

Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды прошёл через процедуру импичмента.

Теги: #комиссия #сша #беспорядки #пелоси
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