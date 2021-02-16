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00:39 16.02.2021

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Геращенко покинула прямой телеэфир "Свободы слова" из-за сексистских высказываний Арестовича

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Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Геращенко покинула прямой телеэфир "Свободы слова" из-за сексистских высказываний Арестовича

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко покинула студию во время прямого эфира программы "Свобода слова" телеканала ICTV в понедельник из-за сексистских высказываний спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича.

"Я не могу находится в эфире, где идет сексизм, и это не пресекает, к сожалению ни ведущий, ни присутствующие тут коллеги. И мне кажется, что это та ситуация, которая особенно от вице-премьера по вопросам европейской интеграции (Ольга Стефанишина принимала участие в программе - ИФ) требует особой реакции. Подобную риторику от представителя партии власти ни в одной европейской стране трудно себе представить", – заявила Геращенко.

Арестович обвинил "Европейскую солидарность" в подрыве национальной безопасности Украины

"Кто деморализует украинских военных? Не вы? Не ЕС, когда сочиняете сказки  о том, что им запрещают,... не дают стрелять. Вы же их и развращаете, вагнером этим всем, Медведчуком... Вы открыто работаете против национальной безопасности государства, информационной составляющей. Это официальное заявление… Да, я обвиняю ЕС в том, что вы работаете в соответствии с российскими нарративами... Я уже не раз говорил, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Вы внешность президента обсуждаете… не так бронежилет сидит, не так каска - вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного такого в том, что вы делаете", – заявил Арестович.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" после ухода из эфира Геращенко, ведущий завершил программу раньше положенного времени.

Теги: #телеэфир #политика
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