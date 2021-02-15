Арестович: Не следует осуждать Кравчука за выступление на российским телеканале, он пытался донести российской аудитории украинскую точку зрения

Главу украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбасса Леонида Кравчука не следует осуждать за дискуссию с главой так называемой "ДНР" в прямом эфире российского телеканала "Россия-1", считает спикер ТКГ Алексей Арестович.

"Леониду Макаровичу не нужно напоминать про необходимость защищать Украину… Другое дело, что он использует разные возможности донести до разных целевых, в том числе до российской целевой аудитории украинскую точку зрения. Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают (в эфир - ИФ Украина) какого-то там Пушилина? Его же не предупреждают об этом", - заявил Арестович в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

В свою очередь, Аоестович поставил встречный вопрос: "можно ли судить Кравчука за такой поступок, если он хочет донести до российского населения, которое смотрит российское телевидение, украинскую позицию … несмотря на то, что они привлекают Пушилина, который для самого Леонида Кравчука квалифицируется как террорист? Ну что мы должны санкции против него ввести?".

На уточнение ведущего программы "мог ли отказаться Кравчук от участия в эфире "Россия-1?", спикер ТКГ ответил, что "мог отказаться, а мог использовать эфир, чтобы довести свою правоту".