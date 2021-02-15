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21:56 15.02.2021

Во Франции и Италии призывают принимать меры против новых штаммов коронавируса

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Во Франции и Италии призывают принимать меры против новых штаммов коронавируса

Специалисты во Франции и Италии всерьез обеспокоены ситуацией с распространением новых мутаций коронавируса COVID-19 и готовятся принимать меры для борьбы с их распространением.

Глава независимой миссии по оценке ситуации с эпидемией COVID-19 во Франции, инфекционист Дидье Питте призвал власти и жителей не расслабляться из-за относительной нормализации ситуации с коронавирусом в стране.

"Число случаев заражения сейчас - относительно стабильное, но из-за новых вариантов нужно сохранять боевую бдительность", - сказал Питте в эфире радиостанции РТЛ.

Согласно опубликованным в понедельник данным служб здравоохранения Франции, в реанимацию за сутки поставили 193 пациентов с коронавирусом, днем ранее этот показатель составил 113 человек. В целом по стране за минувшие 24 часа выявили 4,3 тыс. случаев COVID-19.

В свою очередь в Высшем институте здравоохранения Италии призвали Рим принять решительные меры против "британского" штамма коронавируса. По мнению экспертов, чтобы эффективно ему противостоять, нужно вводить дополнительные ограничения, причем - по всей стране.

"Мы рекомендуем властям вмешаться в ситуацию, чтобы замедлить распространение этого штамма. Это можно сделать, усилив ограничительные меры на всей территории страны. На более позднем этапе - можно сфокусировать ограничения на тех районах, в которых штамм распространяется активнее всего", - говорится в заявлении института, текст которого приводят итальянские СМИ.

Также в Италии стали поступать сообщения о наличии на территории страны так называемого "южноафриканского" штамма, который тоже считается очень опасным.

Уже действующие ограничения в Италии приводят к сложностям в самых разных сферах, в том числе - в туризме. Так министр туризма Массимо Гаравалья заявил в понедельник, что горнолыжный сезон в Италии можно уже считать закрытым. Ранее власти сообщили, что не откроют горнолыжные станции минимум до 5 марта 2021 года.

"Ясно, что сезону - конец... Невозможно ожидать, что владельцы станций согласятся планировать открытие после 5 марта, не имея гарантий, что не будет новых запретов" - пояснил Гаравалья.

В Италии за сутки зафиксировали 7 351 новый случай заражения COVID-19, еще 258 пациентов с коронавирусом скончались.

Теги: #италия #франция #коронавирус
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