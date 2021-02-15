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20:57 15.02.2021

"Слуга народа" приняла решение о свободном голосовании относительно законопроекта об обороте оружия - Монастырский

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"Слуга народа" приняла решение о свободном голосовании относительно законопроекта об обороте оружия - Монастырский

Депутатская фракция "Слуга народа" приняла решение о свободном голосовании своих депутатов относительно законопроекта об обороте гражданского оружия, который Верховная Рада намерена рассмотреть в четверг, сообщил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"Большая дискуссия, которая наблюдается в обществе, она также происходила и во фракции, и таким же образом мнения разделились (относительно возможности приобретения в собственность короткоствольного огнестрельного оружия, - ИФ). И поэтому сегодня (на заседании фракции - ИФ) было принято решение о свободном голосовании фракции по этому вопросу", - сказал Монастырский на брифинге в понедельник по результатам заседания фракции.

С его слов, дискуссия главным образом заключалась в том, возможно ли разрешать приобретение в собственность и сохранение дома короткоствольного огнестрельного оружия (пистолета или револьвера), как предусматривает основной законопроект.

"Речи о ношении не идёт в основном законопроекте вообще... Мы должны в зале заседаний Верховной Рады определиться, какая концепция будет поддержана: занимаемся ли мы в принципе вопросом легализации короткоствольного огнестрельного оружия и возможности его приобретение в собственность или нет... Поэтому в четверг мы должны вынести этот законопроект в зал. Если он будет поддержан, большинство депутатов высказались о том, чтобы вопрос (положение - ИФ) убрать с этого законопроекта. И второе - если он не будет поддержан, моя просьба, как главы комитета, состояла в том, чтобы отправить его на повторное первое чтение для того, чтобы безотлагательно забрать вопрос о короткоствольном огнестрельном оружии", - уточнил депутат.

В то же время народный депутат, глава подкомитета по госбезопасности и обороне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") считает, что данный законопроект обязательно должен был пройти через комитет по нацбезопасности.

"Мы не видели этого законопроекта у нас на комитете. Поясню, почему мы должны были его видеть? Речь идёт о тех людях, которые должны иметь ... разрешение... быть в реестре, уметь пользоваться оружием, они в большей мере подпадают под наш закон о территориальной обороне, который мы тоже разработали", - сказала Верещук.

Она сообщила, что многие члены профильного комитета по этой причине не поддержат законопроект об обороте короткоствольного оружия.

В свою очередь руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что часть законопроекта относительно возможности приобретения в собственность короткоствольного огнестрельного оружия "имеет поддержку даже во фракции", а также он уверен, что законопроект будет поддержан во время голосования в зале.

 

Теги: #оборот #оружие
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