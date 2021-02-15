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20:49 15.02.2021

Харьковчанин обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем

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Харьковчанин обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством облпрокуратуры разоблачили 34-летнего харьковчанина в неправомерном использовании электронных денег.

"Злоумышленник в 2020 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем QiwiWallet, Яндекс.Деньги, которые запрещены на территории Украины. Указанные электронные платежные системы используются преступными элементами в процессе противоправной деятельности для отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Те, кто хотел осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства через национальную платежную систему и получал эквивалент на электронные или крипто кошельки запрещенных платежных систем. По предварительным данным, денежный оборот средств онлайн-обменника за месяц составлял более миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины, изъяли 4 единицы компьютерной техники, 10 терминалов мобильной связи, 10 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также деньги.

Теги: #криптовалюты #криминал #харьков
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