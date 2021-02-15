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20:40 15.02.2021

ВОЗ зафиксировал самое низкое количество случаев заражения COVID-19 в странах мира с октября

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ВОЗ зафиксировал самое низкое количество случаев заражения COVID-19 в странах мира с октября

Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру теперь снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября", - заявил гендиректор ВОЗ на брифинге.

Он уточнил, что недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года.

"Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей (вируса - ИФ)", - заключил глава ВОЗ.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.

Теги: #коронавирус #заражение
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