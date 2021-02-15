"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

Депутатская фракция "Слуга народа" не поддерживает грубых высказываний советника главы Офиса президента Тимофея Милованова в адрес Международного валютного фонда (МВФ), сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я не думаю, что этот вопрос стоит какой-либо реакции, более того, стоит того, что бы мы его обсуждали. Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несёт никакого смысла. Собственно говоря, господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде и мы его за это любим иногда, а иногда - нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", - отметил Гетманцев.

Как сообщалось, накануне советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов нелестно выразился относительно Международного валютного фонда.