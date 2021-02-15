Вопрос о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики на заседании фракции "Слуга народа" не рассматривался

Вопрос о назначении и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики в третий раз на заседании фракции "Слуга Народа" не рассматривался, но нельзя не исключать, что он может появиться в повестки дня сессии, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Вопрос о назначении в третий раз Витренко не рассматривался, но я не исключаю, что он может появиться", - сказал Гетманцев на брифинге в понедельник в Киеве.

В то же время он не ответил на вопрос, когда парламент сможет рассмотреть проект постановления о назначении Витренко.

"Вы знаете, что постановление о назначении может быть включено в повестку дня в любой момент", - подчеркнул нардеп.