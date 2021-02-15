События

20:00 15.02.2021

Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели - Гетманцев

1 мин читать
Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели - Гетманцев

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации в Украине будет запущен до конца текущей недели, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идёт о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот вопрос начнется", - сказал Гетманцев.

Ранее Степанов заявил, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля. "Источники поставки вакцин - это, первое, COVAX - Pfizer, который у нас немного задерживается, и вакцина компании AstraZeneca согласно контракту, заключенному с Serum Institute, индийским", - сказал он в эфире "Интера" вечером в воскресенье.

Теги: #вакцинация #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:10 15.02.2021
В Украине начались практическое обучение мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/Biontech и AstraZeneca

В Украине начались практическое обучение мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/Biontech и AstraZeneca

17:17 15.02.2021
Зеленский распорядился создать рабгруппу для сотрудничества в вопросах вакцинации между Украиной и ОАЭ

Зеленский распорядился создать рабгруппу для сотрудничества в вопросах вакцинации между Украиной и ОАЭ

15:43 15.02.2021
Зеленский предложил одному из крупнейших портовых операторов в мире увеличить инвестиции в украинские порты

Зеленский предложил одному из крупнейших портовых операторов в мире увеличить инвестиции в украинские порты

12:13 15.02.2021
Россия увеличила число подсанкционных украинских компаний с 75 до 84

Россия увеличила число подсанкционных украинских компаний с 75 до 84

08:41 15.02.2021
Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

08:18 15.02.2021
В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

07:46 15.02.2021
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

07:25 15.02.2021
ОАЭ увеличит инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз

ОАЭ увеличит инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз

06:48 15.02.2021
На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

05:26 15.02.2021
На Херсонщине за сутки подтверждено 31 новый случай заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 31 новый случай заболевания коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

Украина не может отказаться от Минских соглашений, но они нуждаются в модернизации - Резников

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" приняла решение о свободном голосовании относительно законопроекта об обороте оружия - Монастырский

Харьковчанин обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем

ВОЗ зафиксировал самое низкое количество случаев заражения COVID-19 в странах мира с октября

"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

Вопрос о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики на заседании фракции "Слуга народа" не рассматривался

Вопрос отставки Уруского не рассматривается - Гетманцев

ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

С балкона многоэтажки в Киеве упала 13-летняя девочка - полиция

Под шельфовым льдом Антарктиды обнаружили неожиданно богатую жизнь

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА