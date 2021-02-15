Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели - Гетманцев

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации в Украине будет запущен до конца текущей недели, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идёт о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот вопрос начнется", - сказал Гетманцев.

Ранее Степанов заявил, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля. "Источники поставки вакцин - это, первое, COVAX - Pfizer, который у нас немного задерживается, и вакцина компании AstraZeneca согласно контракту, заключенному с Serum Institute, индийским", - сказал он в эфире "Интера" вечером в воскресенье.