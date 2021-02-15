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19:50 15.02.2021

Вопрос отставки Уруского не рассматривается - Гетманцев

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Вопрос отставки Уруского не рассматривается - Гетманцев

Депутатская фракция "Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Относительно деятельности господина Уруского есть некоторые претензии со стороны экономического комитета Верховной Рады, от наших коллег и они обсуждаются внутри нашей команды. На сегодняшний день вопрос об его отставки не рассматривается", - отметил он.

При этом парламентарий выразил убеждение в том, что необходимо исчерпать все возможности для урегулирования проблемных вопросов в деятельности Уруского, а потом уже принимать соответствующие кадровое решение.

"Есть вопросы к большинству министров в том или ином смысле. Ошибки есть у всех: у кого-то - больший объем, у кого-то меньший объем ошибок. Наше задание - исправить эти ошибки и достичь результата", - добавил Гетманцев.

Теги: #уруский #отставка
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