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19:49 15.02.2021

ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

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ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования две версии вакцины Оксфордского университета и англо-шведской компании AstraZeneca, заявил на брифинге в понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сегодня ВОЗ одобрила к экстренному применению две версии вакцины Оксфордского университета и Astrazeneca и дала "зеленый свет" на использование этих вакцин по всему миру в рамках COVAX", - сказал Гебрейесус.

Обе версии вакцины производятся на разных заводах, одна - в Южной Корее, другая - в Индии. По сути, это один и тот же препарат, однако по правилам ВОЗ каждый из вариантов требовал отдельного рассмотрения.

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Теги: #воз #вакцина #одобрение
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