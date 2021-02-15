События

19:46 15.02.2021

С балкона многоэтажки в Киеве упала 13-летняя девочка - полиция

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С балкона многоэтажки в Киеве упала 13-летняя девочка - полиция

Киевские полицейские устанавливают обстоятельства падения 13-летней девочки с балкона многоэтажки в Дарницком районе, несовершеннолетняя погибла на месте, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня в столичную полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи. По предварительной информации, 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа", - сказано в сообщении.

Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

Теги: #киев #гибель #ребенок
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