В Украине начались практическое обучение мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/Biontech и AstraZeneca

В Украине с 15 февраля начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19 - практическое обучение мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/ Biontech и AstraZeneca, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно пресс-релизу ЦОЗ, который проводит тренинги совместно с Бюро ВОЗ в Украине, первый этап - онлайн-тренинги - некоторые из членов мобильных бригад уже прошли.

К концу недели практические занятия пройдут как минимум по две мобильных бригады из каждой области.

"Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, вторая - с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации против COVID-19 по всей Украине, как только доставят вакцину", - уточняет ЦОЗ.

В ходе обучения медработники получат, в частности, рекомендации по консультированию до и после вакцинации, информацию о том, как вводить вакцину (для каждого производителя отдельно), как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах, как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы.

Также медработники получат информацию об оказании экстренной неотложной помощи в случае необходимости.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя.

Как сообщалось, согласно дорожной карте, на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине будет создано около 600 мобильных бригад. В настоящее время в Украине уже сформированы около 350 мобильных бригад.

Минздрав планирует начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз , полученных в рамках COVAX).

Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведская компания AstraZeneca. Эта вакцина должна вводиться двумя дозами с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Вакцина Pfizer-BioNTech - это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Две дозы вакцины вводятся с интервалом в 21 день. Вакцина требует температуры хранения не менее -70 C, после размораживания может храниться 5 дней при температуре +2 до +8 С.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получила подтверждение о поставке 16 млн доз вакцины разных производителей.