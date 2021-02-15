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19:08 15.02.2021

Кулеба: канадская декларация станет дополнительным инструментом давления на РФ для освобождения украинских политзаключенных

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Кулеба: канадская декларация станет дополнительным инструментом давления на РФ для освобождения украинских политзаключенных

Декларация против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях, которую одобрили 52 государства, станет дополнительным инструментом давления на РФ для освобождения украинских политзаключенных, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в понедельник, 15 февраля, Кулеба принял участие в инициированной Канадой конференции, на которой 52 государства одобрили Декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях.

В своем обращении к участникам конференции Кулеба уделил основное внимание произвольным арестам граждан Украины во временно оккупированных Крыму и отдельных районах Донбасса.

"Сейчас около ста граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в Крыму и на территории Российской Федерации. Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало обыденным практикой российской оккупационной власти. Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических заключенных и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях", - подчеркнул Кулеба.

Отмечается, что канадская инициатива объединяет страны, которые уважают права человека и придерживаются норм международного права, и ставит целью разработку действенных механизмов борьбы с незаконным лишением свободы для достижения политических целей.

Также министр обратил внимание на создание Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил участников конференции к участию в ее инаугурационном саммите.

"Консолидированные действия и совместное давление остаются ключевыми факторами дальнейшего освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан", - заявил глава МИД Украины.

Теги: #декларация #канада #политзаключенные
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