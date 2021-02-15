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19:02 15.02.2021

Главу ПНС Ливии Сараджа прооперировали в Риме - СМИ

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Главу ПНС Ливии Сараджа прооперировали в Риме - СМИ

Главе правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизу Сараджу сделали операцию в одной из римских больниц, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на ливийские источники.

По их данным, операция продлилась около пяти часов. Отмечается, что речь, по-видимому, идет об удалении опухоли.

Газета также пишет, что Саррадж провел несколько дней в итальянской столице.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

В начале февраля делегаты обеих противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве избрали лидеров переходного правительства страны. Это правительство будет руководить Ливией до выборов, намеченных на декабрь 2021 года. Президентский совет возглавил ливийский дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке страны. Премьер-министром на время переходного периода назначен влиятельный предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, поддерживаемый на западе Ливии.

Между тем, Сарадж остается главой правительства национального согласия, так как процедура передачи власти новому руководству еще не завершена.

Теги: #киев #мемориал #протест #бабий_яр
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