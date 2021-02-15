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18:56 15.02.2021

В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19

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В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19

 В Соединенных Штатах обнаружили семь вариантов вируса COVID-19, которые могут содержать мутации, аналогичные "британскому штамму", говорится в исследовании, опубликованном порталом Medrxiv.

Согласно исследованию, на территории США обнаружили семь ранее неизвестных вариантов COVID-19 у пациентов, которые, как считается, появились внутри страны, а не были ввезены из-за рубежа.

Кроме того, в исследовании отмечается, что у некоторых вариантов коронавируса также обнаружены мутации в той же части генов, которая определяет, каким образом вирус проникает в человеческие клетки. Исследователи предположили, что это может указывать на то, что "американские штаммы" также могут быстрее распространяться, как и "британский штамм".

Однако определить, насколько широко они распространились по США, пока невозможно, отмечает The New York Times, опубликовавшая результаты исследования. Также еще не установлено, в какой части страны они впервые возникли.

В декабре и январе в Великобритании наблюдался массовый всплеск новых случаев COVID-19, связанный с распространением нового, крайне заразного штамма вируса. Британские власти развернули масштабную программу вакцинации и на минувших выходных заявили, что каждый четвертый взрослый в Великобритании сейчас вакцинирован.

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила в январе, что "британский вариант" был обнаружен в 26 штатах США.

С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 28 млн человек, более 497 тыс. умерли.

Теги: #сша #covid_19 #мутация
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