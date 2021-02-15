Глава МИД Словакии посетит Украину с рабочим визитом 16 февраля

Во вторник, 16 февраля, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок осуществит рабочий визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министры проведут переговоры по всему комплексу вопросов двустороннего и международного сотрудничества Украины и Словакии, обсудят сотрудничество в рамках Крымской платформы", - говорится в сообщении МИД Украины в понедельник.

Кулеба и Корчок уделят особое внимание дальнейшим шагам для увеличения объемов торговли, усиление взаимодействия в энергетической и трансграничной сферах, реализации инфраструктурных проектов.

В рамках визита состоится подписание Плана консультаций министерств иностранных дел Украины и Словакии на 2021-2022 годы.

Также министры проведут совместную пресс-конференцию.