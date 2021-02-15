Из-за повреждения кабеля в Киеве 37 жилых домов и 68 учреждений остались без электричества

В понедельник, 15 февраля, на улице Саксаганского в Киеве произошло повреждение кабельной линии электропередач, в результате чего произошло отключение тока в распределительном пункте (РП) №428, питающей дома в центре Киева.

Как сообщает пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети", из-за аварии, которая произошла в 13:46, без электроэнергии оказались 37 жилых домов и 68 учреждений.

"На место сразу выехала ремонтная бригада для устранения причины аварийной ситуации. Как оказалось, повреждение произошло на кабельной линии", - сообщают энергетики.

Они добавляют, что из-за аварии без света оказались здания на: проспекте Победы, площади Победы, бульваре Шевченко, ул. Назаровская, ул. Саксаганского, ул. Жилянская, ул. Льва Толстого, ул. Симона Петлюры.

В ведомстве добавляют, что сейчас продолжаются ремонтные работы.