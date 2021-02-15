Украинская власть работает над тем, чтобы приблизить деоккупацию и реинтеграцию Крыма – Кориневич

Украинская власть работает над тем, чтобы приблизить деоккупацию и реинтеграцию Крыма, в частности с использованием правовых средств, заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич.

"Украинская власть работает над тем, чтобы приблизить деоккупацию и реинтеграцию Крыма, в частности с использованием правовых средств", - заявил Кориневич во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка" в подельник в Киеве.

По его словам, во "время контактов с европейскими международными партнерами очень важно напоминать, что временная оккупация Крыма - это не только вопрос нарушения прав человека, которые обычно есть в повестке дня международных организаций, но и экологические вопросы, в частности загрязнение окружающей среды, и вопросы энергетической независимости".

В этом контексте Антон Кориневич отметил, что на российскую агрессию Украина отвечает не только военными, но и правовыми средствами защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Мне кажется, что это абсолютно правильная стратегия и тактика, когда мы видим, что Российская Федерация является, наверное, самым большим нарушителем международного права в современном мире", - отметил он.

Постоянный представитель президента в АР Крым напомнил, что Украина на разных уровнях подает иски в международные судебные учреждения.

В частности, речь идет об иске к России в рамках соглашения о защите инвестиций в Постоянную палату Третейского суда в Гааге, а также в коммерческий арбитраж в Стокгольме по иску НАК "Нафтогаз Украина" против российского "Газпрома".

"Уже есть определенные решения. В частности о том, что "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Другие процессы продолжаются. Конечно, "колеса правосудия" не всегда очень быстрые, но их точно надо применять для того, чтобы мы должным образом привлекли к ответственности Российскую Федерацию за все те нарушения, которые она совершала и совершает в нашем украинском Крыму", - убежден Кориневич.

Он напомнил, что ключевым активом Украины в Крыму является Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", которое принадлежит НАК "Нафтогаз Украины" и имеет много имущества и производственных возможностей.

Постоянный представитель Президента в АР Крым также напомнил, что незадолго до оккупации Россией Крыма Украина подписала соглашение с международными инвесторами по разработке Скифского участка шельфа Черного моря, и если бы не временная оккупация полуострова, проект мог бы начаться через несколько лет.

Это способствовало бы наращиванию добычи Украиной собственного природного газа, который мог бы стать альтернативой российскому топливу.