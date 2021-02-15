Киевские правоохранители задержали мужчину, который украл оборудование из больницы "Охматдет"

В понедельник, 15 февраля, киевские правоохранители задержали мужчину, который украл датчик от сканера ультразвукового диагностирования стоимостью около 250 тыс. грн, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что заявление о краже оборудования поступило от работников детской больницы "Охматдет", после чего на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, чтобы задокументировать преступление.

Полицейские сразу же начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения:

"Оперативники задержали вероятного подозреваемого через несколько дней после совершения преступления. Им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области. Также провели неотложный обыск в квартире правонарушителя, где обнаружили похищенное устройство - датчик от сканера ультразвукового диагностирования. В ходе проверки мы также выяснили, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", - рассказал начальник Шевченковского управления полиции Дмитрий Шумейко.

Он добавил, что по данному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 185 УК Украины (кража).

Задержанному мужчине уже сообщено о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.