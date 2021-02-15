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17:37 15.02.2021

Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

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Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

В одобренном правительством законопроекте о статусе Национального антикоррупционного бюро Украины указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Двумя своими решениями Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора НАБУ. Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 - в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", - написал министр на своей странице в Facebook.

Однако, как отметил Малюська, "дыра" в законодательстве и статусе НАБУ осталась и ее закрытие - одно из условий сотрудничества с МВФ.

"Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ", - подчеркнул он.

Так, Малюська добавил, что если привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Сытника, то "такую опцию тоже не стоит отбрасывать".

"Тем более, что в независимости и беспристрастности Гизо Углавы как и.о., кажется, никто не сомневается. Дискуссия вокруг содержания законопроектов будет продолжаться и дальше, но уже - в парламенте", - подытожил министр.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства в понедельник.

"По НАБУ проголосован законопроект о внесении изменений в некоторые законы по приведению статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. Законопроект принят с доработкой, окончательная версия будут подана в Верховную Раду, уже там будут обсуждения", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

 

Теги: #набу #законопроект #минюст
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