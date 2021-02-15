Апелляционный суд оставил в силе отмену решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова

"Суд постановил: апелляционную жалобу Харьковского городского совета оставить без удовлетворения. Решение Харьковского окружного административного суда от 18.06.2020... оставить без изменения", - говорится в постановлении, оглашенном в понедельник.

Председательствующий коллегии судей огласил только вступительную и резолютивную часть документа.

Постановление вступает в силу с момента принятия. Его можно обжаловать путем подачи кассационной жалобы в Верховный суд в течение 30 дней после составления полного текста постановления.

Как сообщалось, 18 июня 2020 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода" и признал противоправным февральское решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко и присвоение ему имени Жукова.

На решение суда может быть подана апелляция.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

"За" проголосовали 52 депутата, "против" - 8.

Областная организация "ВО "Свобода" подала иск с требованием отменить и это решение.

Ранее, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

В тот же день по предложению вице-премьера Вячеслава Кириленко Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.

20 июня 2019 года полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

В мотивировочной части документа указано, что при принятии решения горсовета была нарушена процедура, в частности, не было проведено общественное обсуждение предлагаемого переименования проспекта. Кроме того, горсовет не предоставил суду доказательств того, что проект решения был обнародован не позже, чем за 20 дней до проведения сессии, как того требует законодательство.

Харьковский горсовет подал апелляцию.

8 ноября 2019 года Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.

После этого Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования проспекта.