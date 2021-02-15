Зеленский распорядился создать рабгруппу для сотрудничества в вопросах вакцинации между Украиной и ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с руководством Управления здравоохранения Дубая, значительная часть которой была посвящена вопросу борьбы с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, Зеленскому рассказали о мерах, принимаемых в ОАЭ для противодействия пандемии коронавируса, в частности, о значительном увеличении возможностей для тестирования, мерах безопасности в больницах и школах, стратегии вакцинации и доступности прививок для населения, которое будет получать их бесплатно.

В свою очередь, украинский президент рассказал о мерах, предпринимаемых нашим государством для противодействия пандемии, и отметил, что Украина производит много дезинфекторов.

"Мы помогли многим странам Европы в начале пандемии, отправляли дезинфекторы. Мы направляли наших врачей в Италию", - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что в Украине один из самых низких процентов смертности в Европе, но подчеркнул, что нельзя полностью побороть пандемию без вакцины.

"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", - добавил президент.

Сообщается, что глава государства дал задание Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством здравоохранения создать совместную рабочую группу для сотрудничества и обмена опытом с эмиратской стороной в вопросах, связанных с вакцинацией против COVID-19.

Также президент поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19, а также вопросам производства Эмиратами собственной вакцины и возможной заинтересованностью эмиратской стороны в сотрудничестве с украинскими компаниями.

Руководство Управления здравоохранения Дубая предложило представителям Украины ознакомиться с тем, как в ОАЭ сохраняют и транспортируют вакцины.

В Управления здравоохранения также приветствовали инициативу главы Украинского государства о возможности совместного производства вакцины Украины и ОАЭ и выразили готовность работать в этом направлении.