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16:48 15.02.2021

Минкультуры планирует в ближайшее время презентовать план мероприятий по медиаграмотности в Украине

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Минкультуры планирует в ближайшее время презентовать план мероприятий по медиаграмотности в Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует в ближайшее время презентовать план мероприятий по медиаграмотности, сообщил заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.

"Министерство на протяжение последних полгода неоднократно акцентировало на важности этой темы (медиаграмотности, - ИФ). Мы сейчас нарабатываем и в ближайшее время будем презентовать наш план мероприятий по медиаграмотности", - сказал Шевченко во время публичного обсуждения на тему "Медиаграмотность: чего не хватает украинцам, чтобы чувствовать себя безопасно в инфомире" в понедельник в Киеве.

При этом он отметил, что реализация данного проекта должна осуществляться в сотрудничестве государства с общественными организациями, а "бюджет, который есть в Министерстве под проект по медиаграмотности, ориентировочно (составляет, - ИФ) 7 млн грн на текущий год".

Вместе с тем он подчеркнул, что данный проект насчитан не на один год, а поэтому в профильном министерстве рассматривают "разные варианты масштабирования в зависимости от того, какие ресурсы будут".

Теги: #медиа #минкультуры #план
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