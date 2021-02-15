В ТКГ обсудят Минские соглашения и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения

В среду, 17 февраля, пройдет общее заседание Трехсторонней контактной группы, на котором будет обсуждаться имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита, а также восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице украинской делегации в ТКГ в Facebook, в повестку дня также входят вопросы обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, возобновления работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций, а также продолжение разработки плана совместных шагов.

Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Кроме того, во вторник, 16 февраля, пройдут видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.