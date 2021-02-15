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16:30 15.02.2021

В ТКГ обсудят Минские соглашения и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения

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В ТКГ обсудят Минские соглашения и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения

В среду, 17 февраля, пройдет общее заседание Трехсторонней контактной группы, на котором будет обсуждаться имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита, а также восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице украинской делегации в ТКГ в Facebook, в повестку дня также входят вопросы обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, возобновления работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций, а также продолжение разработки плана совместных шагов.

Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Кроме того, во вторник, 16 февраля, пройдут видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

 

Теги: #ткг #заседание
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