Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля

В воскресенье двое киевлян обратились за медицинской помощью с травмами .полученными в результате падения сосулек, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

"В Шевченковском районе 48-летняя жительница получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Госпитализирована с убойной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой. В Оболонском районе 46-летний мужчина получил ушиб лобной области головы также из-за падения сосульки. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча госпитализирован", - отмечается в сообщении, опубликованном в Facebook в понедельник.

В нем также указано, что за прошедшие сутки центральная диспетчерская Центра зарегистрировала 1654 обращений граждан, в экстренном режиме выполнено 1210 вызовов.

Прибытие бригад на экстренные вызовы до 10 минут - 67%, до 20 минут - 26%. За прошедшие сутки 18 бригад скорой помощи провели в пробках 159 мин.

Всего в воскресенье в Киеве было зарегистрировано 124 травматических случая, из них 18 произошли с детьми.