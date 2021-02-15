В МИД Украины опровергли информацию о якобы давлении на скончавшегося посла в КНР Камышева

На посла Украины в Китайской Народной Республике Сергея Камышева, который скончался в воскресенье на 65 году жизни, не оказывалось давление, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя соответствующее заявление экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

"Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей. В МИД его знали только как профессионала, который самоотверженно служил Украине", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он указал, что Камышев лично сделал много для развития украинских отношений с со странами Азии и Ближнего Востока.

"Не одно поколение дипломатов вдохновлялось его опытом и знаниями. Потеря такого человека была для нас шоком. Мы глубоко сочувствуем его семье и близким. Светлая память о нем будет жить вечно", - подчеркнул Николенко.

Ранее бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал в Facebook о том, что якобы Камышева последние полгода терроризировали увольнением, "потому что "человек Богдана".